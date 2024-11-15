Песков указал на важность инициативы Германии в разговоре Путина и Шольца

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Для России важно, что разговор Владимира Путина и немецкого канцлера Олафа Шольца состоялся по инициативе Германии, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

В рамках телефонного разговора поднималась тема Украины. Российская сторона не раз говорила о своей готовности к дипломатическому урегулированию ситуации, напомнил Песков. Путин вновь подтвердил это в разговоре с Шольцем.

"Вы знаете июньское выступление президента, где он четко обозначил обстоятельства, которые могут стать предтечей для урегулирования этого конфликта. Все это фигурировало на повестке дня состоявшегося телефонного разговора", – добавил пресс-секретарь президента.

По его словам, разговор был детальным и откровенным, однако пока нельзя сказать о совпадении мнений сторон. Путин разъяснил позицию России, а также рассказал о возможных перспективах развития ситуации. Позиция Шольца, в свою очередь, совпадает с другими европейскими политиками, и она хорошо известна, подчеркнул Песков. Сейчас стороны будут пытаться сопоставить озвученные позиции.

"Политическая воля в том, чтобы эту позицию узнавать из первых рук. Это то, что, конечно, не может не вызывать удовлетворение", – резюмировал представитель Кремля.

Путин в первом с декабря 2022 года телефонном разговоре с Шольцем указал на деградацию российско-германских отношений по всем направлениям из-за недружественного курса немецких властей.

Также российский президент напомнил, что украинский конфликт разгорелся в результате постоянной агрессивной политики НАТО, нацеленной на создание на территории Украины "антироссийского плацдарма", который не учитывал интересы России в сфере безопасности и выражал полное пренебрежение правам русскоязычных жителей.

