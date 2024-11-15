Кабмин ФРГ подтвердил телефонный разговор Шольца и Путина

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Кабмин ФРГ подтвердил телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца и Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель ведомства Штеффен Хебештрайт.

По его словам, Шольц заявил российскому лидеру о необходимости завершить украинский конфликт и призвал его к мирным переговорам.

"Канцлер настаивал на готовности России к переговорам с Украиной с целью достижения справедливого и долгосрочного мира", – цитирует Хебештрайта ТАСС.

При этом Шольц напомнил о неизменной позиции Германии по поддержке Киева "так долго, сколько потребуется". Известно, что до звонка Путину канцлер ФРГ также связывался с президентом Украины Владимиром Зеленским и планирует это сделать еще раз после разговора с лидером РФ.

По информации источника из правительственных кругов Германии, в конце дискуссии стороны договорились поддерживать контакт и в дальнейшем.

Информация в СМИ о готовности Шольца провести телефонный разговор с Путиным впервые за почти два года появилась недавно. Вместе с тем канцлер отметил, что не будет проводить разговор в одностороннем порядке. По его словам, такие переговоры не могут проходить без согласования с немецкими партнерами.

В свою очередь, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) и кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц заявлял о необходимости согласовывать переговоры с партнерами по Европе и США.