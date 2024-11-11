Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц заявил о готовности поговорить с Путиным

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Michael Kappeler

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) и кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц заявил, что готов к разговору с Владимиром Путиным в случае избрания канцлером. Об этом он сообщил в интервью журналу Stern.

Тем не менее для проведения такого разговора нужно будет согласие европейских и трансатлантических партнеров Германии, добавил Мерц.

Он также призвал "не питать иллюзий" и вновь заявил о необходимости требовать от РФ прекращения ударов по украинским объектам. В противном случае Мерц, будучи канцлером, будет готов разрешить бить немецким оружием вглубь РФ. Политик также допустил поставки крылатых ракет Taurus Киеву.

Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц поднимет в Бундестаге вопрос о вотуме доверия его правительству в январе 2025 года. Это откроет возможность для досрочных выборов в парламент.

Шольц решил пойти на это после раскола правящей в ФРГ коалиции "Светофор", из которой вышли министры от Свободной демократической партии Германии (СвДП). Отмечалось, что распад коалиции связан с разногласиями по экономическим вопросам и ситуации на Украине.