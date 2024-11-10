Захарова назвала современные власти ФРГ самыми безумными за последние 80 лет

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Современные власти Германии являются самыми безумными за последние 80 лет. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала скандал с участием президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Так, ранее немецкие СМИ сообщали, что президент страны ударил писателя Марко Мартина по голове из-за слов о "Северном потоке". Последний критиковал главу страны во время мероприятия по случаю 35-летия падения Берлинской стены.

Писатель подверг критике позицию Штайнмайера по отношениям с Россией и касательно газопровода "Северный поток – 2". После выступления, по словам Мартина, президент потерял самообладание и ударил его по голове, заявив, что подобные "интеллектуалы" даже не понимают, насколько труда работа политиков.

Захарова допустила, что подобная информация может быть фейком. Тем не менее она выразила соболезнования населению ФРГ, отметив, что таких безумных правителей их страна не видела лет 80.

"С другой стороны, за достоинство, честь и свободу всегда надо бороться. И если граждане Германии не очнутся, то их страна так и будет сниматься в этом американо-немецком порнофильме категории "Б" под названием "Голые на батуте", – написала дипломат в своем телеграм-канале.

В сентябре Россия официально предъявила досудебные претензии к Германии, Дании, Швеции и Швейцарии в связи с расследованием подрывов на "Северных потоках". Кроме того, РФ намерена обратиться по данному делу в Международный суд ООН.

Владимир Путин отмечал, что одна ветка газопровода "Северный поток", проходящая по дну Балтийского моря, сохранилась, однако Германия не хочет ее использовать для поставок газа в связи с политическими соображениями.

Взрыв на "Северных потоках" произошел в сентябре 2022 года. После этого были выявлены четыре утечки, из-за чего поставки газа по трубопроводам прекратили.

В августе 2024 года Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, которого подозревают в причастности к подрывам трубопроводов. Речь идет о гражданине Украины. Позже стало известно, что подозреваемый покинул Польшу в начале июля и уехал на Украину.