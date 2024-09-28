Захарова заявила, что РФ предъявила ряду стран досудебные претензии по "Северным потокам"

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Россия официально предъявила досудебные претензии к Германии, Дании, Швеции и Швейцарии в связи с расследованием подрывов на "Северных потоках", заявила в беседе с РИА Новости официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Это было сделано на основании Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года, уточнила дипломат. По ее словам, на очереди остаются и другие страны, которые могут быть причастны к произошедшему на газопроводах.

Кроме того, Россия намерена обратиться по данному делу в Международный суд ООН, заявила Захарова. Москва сделает это, если вопрос с досудебными претензиями не будет решен.

"Россия твердо намерена добиваться установления и привлечения к строжайшей ответственности всех исполнителей, организаторов и пособников теракта. Международное правосудие не вотчина Запада, оно должно и будет работать в интересах всего мира, в том числе и прежде всего в борьбе с международным терроризмом", – подчеркнула Захарова.

Дипломат также добавила, что все попытки Запада "замести дело под ковер" окажутся неудачными. По ее словам, подобные действия западных стран лишь подтверждают их причастность к подрыву "Северных потоков".

"Называя себя поборниками международного права, они занимаются сокрытием улик и покрывательством истинных виновников", – отметила она.

Взрыв на "Северных потоках" произошел в сентябре 2022 года. После этого были выявлены четыре утечки, из-за чего поставки газа по трубопроводам прекратили.

Спустя время Швеция отказалась от расследований инцидента, заявив, что подрыв не был направлен против ее интересов. Таким же образом поступила Дания, которая не нашла оснований для возбуждения уголовного дела.

Однако Германия заявила, что продолжит расследование. Представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман отметила, что немецкие власти до сих пор заинтересованы в этом деле.

В августе 2024 года Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, которого подозревают в причастности к подрывам трубопроводов. Речь идет о гражданине Украины. Позже стало известно, что подозреваемый покинул Польшу в начале июля и уехал на Украину.