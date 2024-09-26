Песков усомнился в совершении теракта на "Северных потоках" группой "частников"

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Спецслужбы РФ имеют данные, исходя из которых следует, что подрыв "Северных потоков" вряд ли мог быть совершен группой "частников", то есть небольшой группой людей. Об этом сообщает RT со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По его словам, речь идет о причастности крупных государств к подрыву газопроводов.

Взрыв на "Северных потоках" произошел в сентябре 2022 года. После этого были выявлены четыре утечки, из-за чего поставки газа по трубопроводам прекратили.

Спустя время Швеция отказалась от расследований инцидента, заявив, что подрыв не был направлен против ее интересов. Таким же образом поступила Дания, которая не нашла оснований для возбуждения уголовного дела.

Однако Германия заявила, что продолжит расследование. Представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман отметила, что немецкие власти до сих пор заинтересованы в этом деле.

В августе Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, которого подозревают в причастности к подрывам трубопроводов. Речь идет о гражданине Украины. Позже стало известно, что подозреваемый покинул Польшу в начале июля и уехал на Украину.

