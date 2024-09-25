В ФРГ сообщили об ордерах на арест к годовщине теракта на "Северных потоках"

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Власти Германии заявили о выданных ордерах на арест по делу о теракте на "Северных потоках". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя кабинета министров Германии Штеффена Хебештрайта.

"Были выданы ордера на арест. Это обычное дело в конституционном государстве, затем должен состояться процесс, а в конце процесса выносится приговор", – отметил политик.

Взрыв на "Северных потоках" произошел в сентябре 2022 года. После подрыва были зафиксированы четыре утечки, из-за чего поставки газа по трубопроводам прекратили.

Спустя время Швеция отказалась от расследований инцидента, заявив, что взрыв не был направлен против ее интересов. Так же поступила Дания, там не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела.

Однако Германия заявила, что и дальше будет заниматься этим делом. Представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман отметила, что немецкие власти до сих пор заинтересованы в расследовании подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2".

В августе этого года Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов. Речь идет о гражданине Украины Владимире Ц., который работал в школе подводного плавания.

Однако позже стало известно, что подозреваемый украинец покинул Польшу в начале июля и направился на Украину.