Spiegel: операция по подрыву "Северных потоков" обошлась почти в 300 тыс долларов

Фото: kustbevakningen.se

Операция по подрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" обошлась почти в 300 тысяч долларов, а финансирование операции осуществлялось за счет частных средств. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel, ссылаясь на свои источники.

В материале издания говорится, что группа диверсантов якобы в основном состояла из гражданских лиц. Так, их план одобрил бывший главком ВСУ Валерий Залужный, тогда как украинский президент Владимир Зеленский, по утверждению СМИ, не был об этом проинформирован.

При этом руководителем группы стал бывший командир одной из частей сил спецопераций ВСУ Роман Червинский. Он же и занимался подготовкой диверсантов. Также в группу вошли несколько дайверов, шкипер, а приказы на борту арендованной парусной яхты "Андромеда" отдавал профессиональный военный. Среди диверсантов была одна женщина.

Автор статьи утверждает, что журнал в ходе собственного расследования установил их личности, но не намерен их раскрывать. Также источник сообщил, что планы подрыва возникли "еще за годы" до начала Россией СВО.

Взрыв на "Северных потоках" произошел в сентябре 2022 года. После подрыва были зафиксированы четыре утечки, из-за чего поставки газа по трубопроводам прекратили.

Спустя время Швеция отказалась от расследований инцидента, заявив, что взрыв не был направлен против ее интересов. Так же поступила Дания, там не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела.

Однако Германия заявила, что и дальше будет заниматься этим делом. Представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман отметила, что немецкие власти до сих пор заинтересованы в расследовании подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2".

В августе этого года Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов. Речь идет о гражданине Украины Владимире Ц., который работал в школе подводного плавания.

Однако позже стало известно, что подозреваемый украинец покинул Польшу в начале июля и направился на Украину.