МИД РФ: обязательства по расследованию подрывов "Северных потоков" не выполняются

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Обязательства по расследованию подрыва на "Северных потоках" не выполняются, несмотря на многократные призывы со стороны России, заявила в беседе с РИА Новости официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дипломат назвала подрывы газопроводов "вопиющим актом международного терроризма". На них распространяется действие ряда международных договоров, которые устанавливают обязательства сторон по предотвращению подобных происшествий и их расследованию, чтобы в дальнейшем привлечь виновных к ответственности, отметила Захарова.

При этом документы подразумевают, что расследующие такие события стороны должны сотрудничать с другими странами для достижения этих целей, напомнила она.

На этом фоне Швейцария, где зарегистрирована компания-оператор газопроводов, даже не предприняла попыток расследования случившегося на Северных потоках, подчеркнула Захарова.

Вместе с тем Дания и Швеция, в чьих исключительных экономических зонах произошли эти взрывы, оперативно завершили начатые расследования, не опубликовав каких-либо результатов. Представители этих стран сообщили, что передали их Германии, напомнила дипломат.

Однако ФРГ вплоть до настоящего момента не представила "ни одного позитивного результата" расследования взрывов на газопроводах, подчеркнула Захарова.

"Более того, разосланные недавно Берлином, по его утверждению, ордеры на арест подозреваемых не были исполнены, и в результате как минимум один подозреваемый, находившийся в Польше, по сообщению польской прокуратуры, успел скрыться на территории Украины", – обратила внимание представитель МИД РФ.

Кроме того, Захарова назвала "беспардонной" реакцию премьер-министра Польши Дональда Туска, который ранее заявлял, что все те, кто был инициатором строительства газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", должны замолчать и извиниться.

Взрыв на "Северных потоках" произошел в сентябре 2022 года. После этого были выявлены четыре утечки, из-за чего поставки газа по трубопроводам прекратили.

Спустя время Швеция отказалась от расследований инцидента, заявив, что подрыв не был направлен против ее интересов. Таким же образом поступила Дания, которая не нашла оснований для возбуждения уголовного дела.

Однако Германия заявила, что продолжит расследование. Представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман отметила, что немецкие власти до сих пор заинтересованы в этом деле.

В августе 2024 года Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, которого подозревают в причастности к подрывам трубопроводов. Речь идет о гражданине Украины. Позже стало известно, что подозреваемый покинул Польшу в начале июля и уехал на Украину.