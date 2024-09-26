СВР назвала теракты на "Северных потоках" актом экономической войны англосаксов

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Служба внешней разведки (СВР) России продолжает сбор информации об обстоятельствах серии взрывов на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Так, в ведомство поступили сведения, указывающие на причастность англосаксов к диверсиям.

Новая информация только подтверждает ранее озвученный директором службы Сергеем Нарышкиным тезис об участии в указанных инцидентах англосаксов, говорится в заявлении пресс-бюро СВР.

Кроме того, имеющаяся развединформация однозначно указывает на то, что атаки на трубопроводы являются актом международного терроризма и экономической войны англосаксов против европейских союзников, прежде всего ФРГ, утверждает ведомство.

Эксперты службы также считают, что страны Запада по прошествии двух лет пытаются сфабриковать результаты расследования. Так, с августа подконтрольные США и Великобритании СМИ осуществляют вброс информации о том, что украинские диверсанты якобы действовали самостоятельно при подрывах "Северных потоков".

"Несмотря на то что подобная версия не выдерживает критики, именно она уже навязана следственным органам Германии в качестве основной. Перед ними в ультимативной форме поставлена задача в ускоренном режиме завершить расследование до конца года, списать теракт на "ненавидящих Россию украинских авантюристов" и вывести из-под удара трансатлантическое сотрудничество", – отметили в СВР.

Взрыв на "Северных потоках" произошел в сентябре 2022 года. После подрыва были зафиксированы четыре утечки, из-за чего поставки газа по трубопроводам прекратили.

Спустя время Швеция отказалась от расследований инцидента, заявив, что взрыв не был направлен против ее интересов. Так же поступила Дания, там не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела.

Однако Германия заявила, что и дальше будет заниматься этим делом. Представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман отметила, что немецкие власти до сих пор заинтересованы в расследовании подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2".

В августе этого года Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов. Речь идет о гражданине Украины Владимире Ц., который работал в школе подводного плавания.

Однако позже стало известно, что подозреваемый украинец покинул Польшу в начале июля и направился на Украину.