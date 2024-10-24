Путин указал на отказ ФРГ от использования сохранившейся ветки "Северного потока"

Фото: фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Майшев

Одна ветка газопровода "Северный поток", проходящая по дну Балтийского моря, сохранилась, однако Германия не хочет ее использовать для поставок газа. Об этом сообщил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

"Ну и чего стоит-то немецким властям? Просто кнопку нажать – и все пошло", – подчеркнул президент РФ.

Однако он объяснил, что Германия поступает подобным образом в связи с политическими соображениями.

Ранее глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст заявил, что отказ от "Северного потока – 2" был ошибкой. Он задавался вопросом, зачем покупать ресурсы у других стран с "мутной репутацией" при отсутствии альтернатив, если можно запустить "Северный поток – 2" и решить проблему нехватки газа.

Взрыв на "Северных потоках" произошел в сентябре 2022 года. После этого были выявлены четыре утечки, из-за чего поставки газа по трубопроводам прекратили.

Спустя время Швеция отказалась от расследований инцидента, заявив, что подрыв не был направлен против ее интересов. Аналогичным образом поступила и Дания, которая не нашла оснований для возбуждения уголовного дела.

В свою очередь, Германия заявила, что продолжит расследование. Представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман отметила, что немецкие власти до сих пор заинтересованы в этом деле.

В августе 2024 года Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, которого подозревают в причастности к подрывам трубопроводов. Речь идет о гражданине Украины. Позже стало известно, что подозреваемый покинул Польшу в начале июля.

