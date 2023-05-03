В ФРГ заявили, что санкции против РФ более эффективно работают против экономики Германии

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Санкции против России более эффективно работают против экономики ФРГ. Об этом заявил глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст в интервью газете "Известия".

"По оценкам Международного валютного фонда, уровень экономического развития России в 2023 году будет выше, чем в Германии. Санкции поставили нас в более невыгодное положение, чем Россию", – заявил политик.

По словам Эрнста, ФРГ сталкивается с проблемой деиндустриализации в энергоемких сферах из-за высоких цен на энергию.

Он заявил, что энергетический кризис в Германии не закончился, и отметил высокие цены на сжиженный природный газ, который ФРГ закупает вместо газа из России. По мнению Эрнста, в интересах Германии было бы использовать работающую нитку газопровода "Северный поток", так как российский газ дешевле и "всегда был надежным".

Однако, считает политик, до тех пор пока продолжается конфликт на Украине, правительство Германии не пойдет на такой шаг.

Эрнст также высказался за участие России в расследовании подрыва на "Северных потоках". По его словам, то, что западные страны и, в частности, США, препятствуют участию России в расследовании является неприемлемым.

Ранее Эрнст заявил, что отказ от "Северного потока – 2" был ошибкой. Он задавался вопросом, зачем покупать ресурсы у других стран с "мутной репутацией" при отсутствии альтернатив, если можно запустить "Северный поток – 2" и решить проблему нехватки газа.



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