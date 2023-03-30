В Германии заявили о необходимости привлечь РФ к расследованию по "Северным потокам"

Фото: kustbevakningen.se

Российскую сторону нужно привлечь к расследованию диверсий на "Северных потоках", считает глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст.

Он также признался, что не понимает, почему власти Германии не поддержали резолюцию о проведении независимого расследования, которая была предложена Россией.

"Я считаю целесообразным, а также необходимым в свете нынешней ситуации привлечение России к международному расследованию атаки", – передает ТАСС его слова.

Ранее Совет безопасности ООН не принял российскую резолюцию о международном расследовании подрывов на "Северных потоках". Акт не набрал необходимое число голосов – резолюцию поддержали Россия, Китай и Бразилия, остальные государства воздержались.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия приложит все усилия для того, чтобы не дать "соскочить с крючка" национальным расследованиям диверсий на "Северных потоках".

В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" зафиксировали три утечки. Первую обнаружили на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была зафиксирована в шведской экономической зоне 29 сентября.



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