РФ не даст "соскочить с крючка" национальным расследованиям по "Северным потокам" – Лавров

Фото: kustbevakningen.se

Российская сторона приложит все усилия для того, чтобы не дать "соскочить с крючка" национальным расследованиям диверсий на "Северных потоках". С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Наши следующие действия будут направлены на то, чтобы не давать этим национальным расследованиям и тем, кто клятвенно заявлял, что этого будет достаточно для установления истины, соскочить с крючка. Вот этим мы будем заниматься дотошно, тема далеко не закрыта", – передает РИА Новости его слова.

Дипломат напомнил о том, как страны Запада "выкручивались и изворачивались", чтобы не допустить беспристрастного расследования. Как отметил Лавров, они заверили, что их расследование будет безупречно.

Министр добавил, что Россия не питает иллюзий о честности западных стран касательно взрывов на газопроводах. Однако РФ теперь не отстанет от них и не даст им уйти от ответственности, подчеркнул Лавров.

Если же западники снова начнут изворачиваться, их граждане сами поймут, чего они стоят, резюмировал глава МИД.

27 марта стало известно, что Совет безопасности ООН не принял российскую резолюцию о международном расследовании подрывов на "Северных потоках". Акт не набрал необходимое число голосов – резолюцию поддержали Россия, Китай и Бразилия, остальные государства воздержались.

На это постпред РФ при Совбезе ООН Василий Небензя сказал, что итоги голосования только увеличивают подозрения о том, кто на самом деле стоит за подрывами газопроводов. По его словам, Москва сделает для себя необходимые выводы.

В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" зафиксировали три утечки. Первую обнаружили на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была зафиксирована в шведской экономической зоне 29 сентября.



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