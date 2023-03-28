В Совфеде заявили, что отказ СБ ООН от резолюции по "Северным потокам" доказывает вину США

Фото: depositphotos/maristos

Отказ Совета безопасности ООН принять резолюцию по "Северным потокам" доказывает вину Соединенных Штатов в подрыве газопроводов, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

"Я расцениваю такой итог как однозначное доказательство вины США в подрыве "Северных потоков". Они не хотят расследования, потому что расследование покажет вину США. А то, что это организовали США, – это понимают во всем мире", – приводит RT его слова.

Американцы поддержали бы проведение международного расследования, если бы не были причастны к диверсиям на газопроводах, подчеркнул сенатор.

27 марта стало известно, что Совет безопасности ООН не принял российскую резолюцию о международном расследовании подрывов на "Северных потоках". Акт не набрал необходимое число голосов – резолюцию поддержали Россия, Китай и Бразилия, остальные государства воздержались.

На это постпред РФ при Совбезе ООН Василий Небензя сказал, что итоги голосования только увеличивают подозрения о том, кто на самом деле стоит за подрывами газопроводов. По его словам, Москва сделает для себя необходимые выводы.

В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" зафиксировали три утечки. Первую обнаружили на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была зафиксирована в шведской экономической зоне 29 сентября.



РФ продолжит инициировать расследование по подрыву "Северных потоков" – Песков

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!