Песков оценил отказ СБ ООН от резолюции по "Северным потокам"

Фото: kustbevakningen.se

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит прилагать усилия, чтобы не дать замотать тему терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", передает РИА Новости.

По его словам, в Кремле сожалеют, что Совбез ООН не принял резолюцию о расследовании терактов. Как подчеркнул Песков, все должны быть заинтересованы в объективном расследовании с привлечением всех заинтересованных сторон, тех, кто может пролить свет на заказчиков и исполнителей этого теракта.

Накануне Совет безопасности ООН не принял российскую резолюцию о международном расследовании подрывов на "Северных потоках". Соответствующий документ не набрал нужное количество голосов – резолюцию поддержали Россия, Китай и Бразилия, другие страны воздержались от голосования. Для принятия проекта необходимо набрать 9 из 15 голосов, при этом ни один из постоянных членов Совбеза не должен быть против него.

Постпред РФ при Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что прошедшее голосование лишь увеличивает подозрения о том, кто на самом деле стоит за подрывами газопроводов. Он добавил, что российская сторона сделает для себя необходимые выводы.

Зампостпреда Китая при организации Гэн Шуан во время выступления на заседании Совбеза также сообщил, что необходимо провести беспристрастное расследование взрывов на "Северных потоках". По его словам, эта диверсия затрагивает безопасность мировой инфраструктуры.

В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" произошли три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была обнаружена в шведской экономической зоне 29 сентября.

В Кремле заявили о причастности западных спецслужб к терактам на "Северных потоках"

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