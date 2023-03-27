В МИД России допустили обсуждение компенсации ущерба за подрыв "Северных потоков"

Фото: kustbevakningen.se

Москва может поставить вопрос о компенсации ущерба за подрыв "Северных потоков". Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

"Не исключаем впоследствии и постановки вопроса о компенсации ущерба в результате подрыва газопроводов Северный поток", – приводит его слова РИА Новости.

Дипломат напомнил, что после расследования американского журналиста Сеймура Херша постпредство России распространило проект резолюции Совбеза ООН о независимом международном расследовании инцидента. Однако, заявляет Биричевский, страны Запада саботируют работу по проекту резолюции и ссылаются на отсутствие "добавленной стоимости" у международного расследования.

Он уточнил, что Москва будет продолжать настаивать на проведении открытого и всестороннего расследования с участием представителей из России.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что 27 марта намечено голосование в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции России о международном расследовании подрывов на газопроводах "Северный поток". Он отметил, что соавтором резолюции стал Китай.

В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" произошли три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была обнаружена в шведской экономической зоне 29 сентября.

Американский журналист выпустил вторую публикацию о подрыве "Северных потоков"

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