Слова США о невиновности в подрывах "Северных потоков" не вызывают доверия – посольство РФ

Фото: kustbevakningen.se

Заявления США о непричастности к подрыву "Северных потоков" не вызывают доверия, необходимо провести беспристрастное международное расследование. Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

"Слова местных чиновников, ранее неоднократно не гнушавшихся обмана и дезинформации, в том числе на международных площадках, не вызывают никакого доверия", – сообщается в телеграм-канале посольства.

Дипломаты отметили, что ранее представители администрации США публично обещали "покончить" с критической инфраструктурой в Балтийском море и рассуждали о неприемлемости взаимовыгодных энергетических связей России с Европой.

В посольстве призвали к запуску беспристрастного и транспарентного международного расследования диверсий, и подчеркнули, что США вместе с единомышленниками активно препятствуют таким усилиям, в том числе, не допуская собственника трубопроводов, компанию "Газпром" к установлению обстоятельств произошедшего.

"Спрашивается, чего же опасаются наши бывшие партнеры, официально заявляющие о непричастности к организации теракта? Им есть, что скрывать?", – резюмировали в дипмиссии.

Ранее государственный секретарь Энтони Блинкен заявил о том, что федеральные агентства США не причастны к подрыву "Северных потоков". В США неоднократно отрицают любую причастность Вашингтона к диверсиям на трубопроводах.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что 27 марта Россия представит резолюцию в ООН о проведении международного расследования подрывов на "Северных потоках". Соавтором резолюции стал Китай, впоследствии, по словам дипломата, к ней могут присоединиться и другие государства.

Три утечки были обнаружены на "Северных потоках" 26 сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка 29 сентября произошла в исключительной экономической зоне Швеции.

Путин назвал чушью версию о подрыве "Северных потоков" украинскими активистами

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!