Китай стал соавтором резолюции РФ по "Северным потокам" – Полянский

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Китай стал соавтором предложенной Россией резолюции о международном расследовании подрывов на газопроводах "Северный поток". Об этом в своем телеграм-канале заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"На 22:00 по Москве 27 марта намечено голосование в Совете Безопасности ООН по нашему проекту резолюции", – уточнил он.

Дипломат также отметил, что в качестве соавторов могут появиться и другие государства. По его словам, в течение месяца была проведена экспертная работа над текстом и удалены противоречивые моменты.

"В результате у западников, которые в эту работу демонстративно не включались, остался один единственный "аргумент": международного расследования не требуется, поскольку они доверяют расследованиям Дании, Швеции и Германии", – подчеркнул Полянский.

До этого американский государственный секретарь Энтони Блинкен сообщил, что федеральные агентства США не были причастны к подрывам газопроводов. Один из конгрессменов попросил американского дипломата подтвердить это.

Ранее Сергей Лавров заявил, что не ожидает прозрачности в расследовании Запада подрывов на газопроводах. По его словам, "дело закончится чем-то вроде хайли лайкли". Такими словами министр намекнул на то, что результаты расследования не будут подкреплены реальными доказательствами.

Три утечки были обнаружены на "Северных потоках" 26 сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка 29 сентября произошла в исключительной экономической зоне Швеции.

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