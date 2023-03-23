Лавров заявил, что не ожидает прозрачности в расследовании Запада по "Северным потокам"

Фото: kustbevakningen.se

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не ожидает прозрачности в расследовании Запада диверсий на "Северных потоках".

"Не ожидаю ни транспарентности расследований, ни ознакомления широкой общественности с их результатами", – цитирует его RT.

Лавров также добавил, что "дело закончится чем-то вроде хайли лайкли" (в переводе с английского Highly likely – весьма вероятно), намекая на то, что результаты расследования не будут подкреплены реальными доказательствами.

Выражение "хайли лайкли" распространилось в русском языке после того, как его употребила бывший британский премьер-министр Тереза Мэй, когда стала обвинять Россию в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей, никак не аргументируя свою позицию. "Highly likely" за этим отравлением стоит Россия, сказала она.

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц с осени помогает Соединенным Штатам скрывать данные о взрывах на "Северных потоках".

По его словам, ЦРУ и немецкая разведка подготовили альтернативную историю для СМИ о произошедших на газопроводах взрывах.

Три утечки были обнаружены на "Северных потоках" 26 сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка 29 сентября произошла в исключительной экономической зоне Швеции.



Американский журналист выпустил вторую публикацию о подрыве "Северных потоков"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!