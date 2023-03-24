Херш заявил о намерении США взорвать "Северные потоки" еще в конце 2021 года

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США рассматривали возможность устроить диверсию на "Северных потоках" еще в конце 2021 года, считает американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Его слова приводит China Daily.

"Я думаю, что люди, которых изначально просили выполнить работу, их просил в 2021 году до Рождества советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Идея была в одной из опций – взорвать трубопровод", – отметил он.

Три утечки были обнаружены на "Северных потоках" 26 сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка 29 сентября произошла в исключительной экономической зоне Швеции.

Российские власти случившееся охарактеризовали как диверсию. А в феврале этого года Херш опубликовал расследование, из которого следует, что взрывчатку под газопроводами летом прошлого года заложили США, а активировали ее уже норвежцы.

Также американский журналист заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц с осени помогает Соединенным Штатам скрывать данные о взрывах на "Северных потоках".

По его словам, ЦРУ и немецкая разведка подготовили альтернативную историю для СМИ о произошедших на газопроводах взрывах.



Американский журналист выпустил вторую публикацию о подрыве "Северных потоков"

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