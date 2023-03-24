ВМС Дании и Швеции патрулировали зону у "Северных потоков" за 4 дня до диверсий – СМИ

Фото: kustbevakningen.se

Корабли военно-морских сил (ВМС) Дании и Швеции патрулировали район у "Северных потоков" за четыре дня до диверсий. Об этом сообщает The Times.

Авторы издания полагают, что активность ВМС двух государств связана с возможным нахождением около острова Борнхольм судна с выключенным транспондером.

В материале уточняется, что 21 сентября патрульный корабль ВМС Дании P524 Nymfen отплыл в дальний район Балтийского судна, где отключил транспондер. Корабль, по версии издания, обогнул Борнхольм и направился на северо-восток к дальним границам предполагаемого радиуса действия датских радаров впервые за много лет. После того как Nymfen перестал отслеживаться из-за выключенного транспондера, в район его местонахождения отправился корвет и самолет разведки ВВС Швеции.

Первым на нехарактерный маршрут кораблей обратил внимание независимый датский исследователь Оливер Александер. Его догадки были подтверждены мониториговым сервисом Marine Traffic.

"Похоже на то, что датское наблюдательное судно не просто так курсировало вокруг места взрыва", – сообщил бывший сотрудник датских разведслужб Якоб Корсбо.

Эксперт предположил, что два корабля и самолет могли отправиться на поиски российского судна, которое пыталось приблизиться к месту пролегания газопроводов. Однако доказательств того, что судна РФ могли находиться в том месте, у издания нет. СМИ также предполагает, что подобная информация могла быть скрыта.

Три утечки были обнаружены на "Северных потоках" 26 сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне. Другие две – на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне 29 сентября.

К настоящему времени существуют несколько неофициальных версий подрывов газопроводов. СМИ ранее сообщали, что причастными к диверсиям могут быть ЦРУ, члены проукраинской группировки и неизвестные, использовавшие в ходе операции танкер Minerva Julie под греческим флагом.

По словам российских властей, РФ не допускают к ходу расследования диверсий. На фоне этого глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что результаты расследований вряд ли будут прозрачными. Он уверен, что итоговые выводы не будут подкреплены реальными доказательствами.



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