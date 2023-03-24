Песков отметил важность определить, что за объект найден рядом с "Северным потоком – 2"

Фото: TROND LARSEN.BLUEEYE ROBOTICS.EXPRESSSEN

Необходимо определить, какого рода объект был найден рядом с трубой "Северного потока – 2", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Шов – как известно, наиболее уязвимый участок трубопровода, и взрыв тоже произошел на шве. Поэтому очень важно и критически важно в рамках расследования определить, что это за объект, имеет ли он отношение к террористическому акту – а судя по всему, имеет, – и продолжить расследование", – отметил он.

Песков также позитивно оценил новость о решении Датского энергетического агентства пригласить оператора "Северного потока" к поднятию объекта, который находится рядом со швом труб.

По словам представителя Кремля, расследование должно быть "прозрачным, транспарентным, инклюзивным с точки зрения участия там всех заинтересованных сторон".

Ранее сообщалось, что Датское энергетическое агентство пригласило компанию Nord Stream 2 AG, оператора "Северного потока", поучаствовать в операции по извлечению обнаруженного рядом с газопроводом объекта.

До этого первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что 27 марта Россия представит резолюцию в ООН о проведении международного расследования подрывов на "Северных потоках". Соавтором резолюции стал Китай, впоследствии, по словам дипломата, к ней могут присоединиться и другие государства.

Три утечки были обнаружены на "Северных потоках" 26 сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка 29 сентября произошла в исключительной экономической зоне Швеции.

Путин назвал чушью версию о подрыве "Северных потоков" украинскими активистами

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!