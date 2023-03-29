Обнаруженный возле "Северного потока" объект подняли со дна

Фото: The Danish Ministry of Defence

Объект, обнаруженный вблизи места утечки на газопроводе "Северный поток – 2", подняли со дна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Датской энергетическое агентство.

"28 марта 2023 года были завершены работы по спасению объекта, прилегающего к трубопроводу "Северный поток – 2", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что поднятый со дна объект представляет из себя морской буй. Никакой опасности он не несет.

В середине марта Владимир Путин сообщил, что в 30 километрах от места взрыва на "Северных потоках" был обнаружен столбик-антенна. Президент предположил, что он предназначен для активации еще одного взрывного устройства.

Позже о некоем неизвестном объекте, обнаруженном рядом с газопроводом, заявили датские власти. Они предложили Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока – 2", принять участие в поднятии объекта со дна.



Дания пригласила оператора "Северного потока" поднять найденный около газопровода объект

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