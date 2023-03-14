Путин назвал чушью версию о подрыве "Северных потоков" украинскими активистами

Фото: kustbevakningen.se

Теракт на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" был совершен на государственном уровне, версия о том, что его якобы совершили украинские активисты, является чушью, заявил Владимир Путин. При этом президент отметил, что будущее у газопроводов есть.

"Взрыв подобного рода – такой мощности, на такой глубине – могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощностью государства, которое располагает определенными технологиями", – отметил он в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".

Глава государства подчеркнул, что в 30 километрах от места взрыва был обнаружен столбик-антенна, возможно, для активации еще одного взрывного устройства. При этом Россия хочет получить разрешение от датских властей для обезвреживания, возможно, еще одной бомбы на "Северном потоке", однако пока ответ "неопределенный".

Российский лидер также отметил, что Соединенные Штаты теоретически были заинтересованы в диверсии на газопроводах.

По словам президента РФ, взрыв на газопроводах был очень сильный, "большой кусок" трубы вырвало.

Ранее в МИД РФ сообщали, что Совет безопасности ООН должен принять резолюцию об учреждении независимой комиссии по расследованию взрывов на газопроводах.

В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток" произошли три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была обнаружена в шведской экономической зоне 29 сентября.

Танкер под флагом Греции неделю находился у мест взрывов на "Северных потоках"

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