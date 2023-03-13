Патрушев усомнился в причастности украинской группировки к теракту на "Северных потоках"

Фото: kustbevakningen.se

Вбросы о том, что взрывы устроил Киев, призваны запутать ход дела. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

Он объяснил, что такие данные были опубликованы без ссылок на реальный источник.

"Авторы информационной кампании посчитали, что против такой версии никто возражать не будет", – указал он.

Государственный деятель отметил, что пока неизвестно, кто организовал теракты на газопроводах, поскольку Россию так и не подключили к расследованию.

По его мнению, для такой диверсии необходимо было привлечь специальные подразделения, которые имеются у Вашингтона и Лондона. Секретарь Совбеза добавил, что у других государств Североатлантического альянса также присутствуют боевые пловцы.

При этом Патрушев выразил сомнения, что Киеву были необходимы теракты на "Северных потоках". По его мнению, Киев "ничего не потерял и не приобрел" от произошедшего.

"Подчеркну, любые обвинения, не подкрепленные результатами беспристрастного разбирательства, не могут вызывать доверия. Поэтому в Москве настаивают на проведении объективного расследования с участием России и других заинтересованных государств", – сказал он.

До этого газета The New York Times, ссылаясь на источники в администрации США, сообщила, что диверсии на "Северных потоках" могла провести некая проукраинская группировка. По информации газеты, исполнители якобы действовали без ведома президента Украины Владимира Зеленского.

В сентябре 2022 года на газопроводах "Северный поток" произошли три утечки. Первую установили на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была найдена в шведской экономической зоне 29 сентября.

Танкер под флагом Греции неделю находился у мест взрывов на "Северных потоках"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!