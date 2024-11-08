Илон Маск назвал Шольца глупцом за распад правительства Германии

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Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск назвал канцлера Германии Олафа Шольца глупцом из-за распада правящей в ФРГ коалиции Социал-демократической партии (СДПГ), партии "Зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП).

"Олаф – глупец", – написал Маск на немецком языке на своей странице в соцсети X.

О распаде немецкой коалиции "Светофор" стало известно в ночь на 7 ноября. Министры от СвДП приняли решение полностью выйти из состава коалиции. Они подали соответствующие заявления президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

Все началось с того, что Шольц отправил в отставку министра финансов Германии Кристиана Линднера, который является членом СвДП. По словам канцлера, тот слишком часто подрывал доверие.

Немецкие СМИ сообщали, что причиной увольнения Линднера стал внутренний спор в правящей коалиции по поводу вывода экономики страны из кризиса. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек связал распад коалиции с нежеланием Линднера согласовать большее количество денег Украине в госбюджете на 2025 год.

Шольц заявил, что поднимет в Бундестаге вопрос о вотуме доверия его правительству в январе 2025 года. Это откроет возможность для досрочных выборов в парламент.