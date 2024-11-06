Шольц отправил в отставку министра финансов Германии Линднера

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил, что отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера. С такой просьбой немецкий канцлер обратился к президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Шольца.

"Считаю, что меня вынудили сделать этот шаг, чтобы предотвратить ущерб нашей стране. Нам необходимо правительство, способное к переговорам, у которого есть силы, принимать решения, необходимые для нашей страны", – сообщил канцлер ФРГ.

По информации местных изданий, причиной увольнения Линднера стал внутренний спор в правящей немецкой коалиции по поводу вывода экономики страны из кризиса. Глава Минфина подготовил документ с пакетом необходимых экономических мер, которые, как утверждалось, открыто противоречили повестке партий Зеленых и социал-демократов (СДПГ) Шольца.

Кроме того, Линднер предложил провести в Германии досрочные выборы, однако канцлер отверг это предложение.

По данным СМИ, конфликт на Украине нанес удар по автомобильному и промышленному секторам ФРГ, а также по рейтингу одобрения канцлера Шольца. Согласно опросу, около 65% жителей Германии не удовлетворены работой правительства и почти 60% немцев выражают недовольство лично Шольцем.

Одновременно с этим Вооруженные силы Германии больше не располагают крупной военной техникой для ее передачи украинским войскам.