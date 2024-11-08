В ФРГ призвали оценить стоимость визита Зеленского в Берлин

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Германии стоит оценить стоимость визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин. С таким заявлением выступил член бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Рене Бохманн, пишет "Лента.ру" со ссылкой на письмо политика.

"Может ли кабмин подсчитать сумму в евро, которую потеряли немецкие налогоплательщики в результате государственного визита президента Украины Владимира Зеленского 11 октября 2024 года", – говорится в документах.

Как утверждает Бохманн, визит Зеленского привел к дополнительным тратам из-за соответствующих мер безопасности, а также массовых сбоев в работе общественного транспорта.

Украинский лидер посетил Берлин 11 октября. Позднее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц не ответил на просьбу Зеленского об одобрении ускоренного приема страны в НАТО. Также украинский президент требовал разрешить наносить удары вглубь России, но и эту просьбу канцлер ФРГ "оставил без внимания".