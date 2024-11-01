Экс-канцлер ФРГ Шредер: поставки оружия на Украину не окажут давления на РФ

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Западные страны не смогут повлиять на Россию с помощью поставок оружия на Украину. Не остается ничего, кроме переговоров непосредственно с Владимиром Путиным. Таким мнением поделился бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, выступая в Вене на дискуссии "Мир в Европе".

"Это же невозможно, когда говорят: "Мы принудим Россию к миру путем поставок оружия Украине". В европейской истории этого не удавалось никогда", – цитирует Шредера РИА Новости.

Он также назвал абсурдными инициативы Запада о прекращении разговора с Путиным по поводу мирного развития или завершения конфликта на Украине.

Ранее СМИ писали, что один из секретных пунктов "плана победы" украинского президента Владимира Зеленского подразумевает передачу Украине ракет "Томагавк". Этот пункт, указали журналисты, вошел в пакет "неядерного сдерживания".

Требование Зеленского поставить ракеты "Томагавк" вызвало оторопь в США, считает глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, ради обеспечения безопасности своей страны и народа американские власти будут "бить Зеленского по рукам" при попытках втянуть США в войну против России.