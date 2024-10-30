Зеленский обвинил Запад в утечке секретной части его "плана победы" о ракетах "Томагавк"

Фото: 123RF/wladyslawmus

Президент Украины Владимир Зеленский оказался недоволен утечкой в СМИ "конфиденциальной" информации о том, что Киев запрашивал у Вашингтона ракеты большой дальности "Томагавк". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью украинского лидера представителям главных изданий Северной Европы.

"Вы видите, что сейчас происходит в СМИ. Они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как "Томагавк" и так далее. Но это была конфиденциальная информация. Между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это значит, что между партнерами нет ничего конфиденциального", – заметил Зеленский.

Ранее газета New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что один из секретных пунктов в так называемом плане победы Зеленского подразумевает передачу Киеву крылатых ракет "Томагавк". По данным издания, это требование вошло в пакет "неядерного сдерживания".

При этом собеседник газеты заявил, что это абсолютно невыполнимая просьба. Ракеты имеют дальность в 7 раз больше, чем уже у полученных Украиной ATACMS.

Зеленский ранее публично представил разработанный им "план победы", состоящий из пяти пунктов и трех секретных дополнений. В их числе указывалось, что Украина должна быть приглашена в НАТО еще до завершения конфликта. Своим союзникам Зеленский дал всего три месяца на принятие плана.