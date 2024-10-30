Блинкен обсудил помощь США Украине с главой офиса Зеленского

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Госсекретарь США Энтони Блинкен провел закрытую встречу с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Об этом заявил официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер.

"Госсекретарь Энтони Блинкен встретился сегодня с главой администрации президента Андреем Ермаком в Вашингтоне, округ Колумбия", – приводит его слова РИА Новости.

По словам Миллера, на встрече обсуждались военная и экономическая помощь США и продолжающиеся дипломатические усилия в поддержку Киева, а также предстоящие дипломатические мероприятия, среди которых конференции в поддержку "формулы мира" Украины.

Ранее Ермак заявил, что для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, необходимо вернуться к границам 2022 года. После этого украинская сторона будет настаивать на возвращении к границам 1991 года.

До этого экс-председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли указал, что прекращение финансовой и военной помощи Киеву со стороны США и других стран НАТО станет катастрофой для Украины. ВСУ смогут сражаться, но все это приведет к стратегической победе России, уверен он.