Глава офиса Зеленского Ермак назвал сроки выборов на Украине

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Выборы на Украине пройдут после завершения конфликта. Об этом в интервью газете Corriere della Sera рассказал глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

По его словам, Зеленский уже обозначил, что все военнослужащие и беженцы, проживающие за границей, должны иметь возможность проголосовать на выборах

"Сегодня ресурсы должны пойти на войну", – отметил Ермак.

Кроме того, как он утверждает, обвинения в адрес украинского президента, связанные с тем, что он хочет сконцентрировать власть в своих руках, не являются обоснованными, поскольку во время конфликта Украине необходимы люди, которые готовы быть погруженными в дела государства на протяжении всех семи дней в неделю.

Владимир Путин ранее заявлял, что власть на Украине узурпирована, а исполнительные органы утратили свою легитимность. При этом президент России отмечал, что Москва готова искать, с кем вести переговоры.

Между тем депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что на Украине необходимо провести президентские выборы. Он подчеркнул, что обратился в суд и стал единственным чиновником, который решился сделать шаг для сохранения конституционного строя.

