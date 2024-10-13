Bild: Шольц не ответил на просьбу Зеленского об ускоренном приеме в НАТО

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Канцлер Германии Олаф Шольц не ответил на просьбу украинского президента Владимира Зеленского об одобрении ускоренного приема страны в НАТО. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

Также в рамках встречи в Берлине Зеленский потребовал разрешить наносить удары вглубь России.

По данным издания, канцлер ФРГ "оставил без внимания" обе просьбы.

"Зеленский ни на шаг не продвинулся с двумя главными требованиями своего "плана победы". В связи с этим европейское турне для Украины является провалом", – отметил профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала.

Ранее Шольц заявлял, что не разрешит ВСУ бить вглубь России немецким оружием вне зависимости от решения союзников. По словам канцлера, поставки Украине дальнобойного оружия, в том числе крылатых ракет Taurus, могут вызвать "серьезный риск эскалации".

Канцлер Германии также сообщал, что ФРГ дошла до предела своих возможностей по оказанию военной помощи Украине, однако не собирается останавливаться. По словам Шольца, бюджет военной помощи Киеву на 2024 год превысил 7 миллиардов евро, а весь объем денежных вложений составил 28 миллиардов евро.

