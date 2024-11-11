Шольц сообщил о готовности в скором времени провести переговоры с Путиным

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов провести телефонный разговор с Владимиром Путиным в скором времени. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интервью канцлера телеканалу ARD.

Вместе с тем Шольц отметил, что не будет проводить разговор в одностороннем порядке. По его словам, такие переговоры не могут проходить без согласования с немецкими партнерами.

О готовности разговора с Путиным также сообщал председатель Христианско-демократического союза (ХДС) и кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц. Тем не менее он тоже заявлял о необходимости согласовывать переговоры с партнерами по Европе и США.

Между тем издание The Washington Post утверждает, что новоизбранный президент США Дональд Трамп уже созвонился с Путиным и обсудил с ним возможное урегулирование конфликта на Украине.