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Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против того, чтобы Германия обладала ядерным оружием. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ARD.

"Это с моей стороны встретит решительное сопротивление", – приводит ТАСС слова немецкого политика.

В связи с этим, добавил Шольц, для защиты страны необходимо развивать обычные вооружения. Он напомнил, что Германия уже договорилась с Францией и Британией о разработке ракет большой дальности без ядерных боеголовок.

Владимир Путин ранее заявил об отсутствии гарантий, что при нарастании угроз Запад не применит ядерное оружие. По мнению главы государства, западные элиты способны привести мир к трагедии.

Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, однако будет продолжать поддерживать свои ядерные силы на уровне необходимой достаточности, добавил президент РФ.