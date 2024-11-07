Путин указал на отсутствие гарантий на применение Западом ядерного оружия

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Никто не гарантирует, что при нарастании угроз Запад не применит ядерное оружие. Об этом заявил Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением. Ведь оружие, способное это делать, существует и постоянно совершенствуется, приобретает новые формы по мере развития технологий. А клуб обладателей такого оружия расширяется", – подчеркнул президент РФ.

По мнению главы государства, западные элиты способны привести мир к трагедии. Как отметил российский лидер, в странах Запада растет хаос и системный кризис. Там пытаются продвигать политику с "претензией на исключительность, на либерально-глобалистское мессианство, на идеологическую и военно-политическую монополию".

Путин добавил, что в политике Вашингтона и его союзников на сегодняшний день все чаще можно заметить принцип "если не с нами, то против нас".

Между тем президент РФ назвал НАТО единственным оставшимся в мире блоком и откровенным анахронизмом. Российский лидер отметил, что это единственный блок, спаянный так называемой обязаловкой, жесткими идеологическими догмами и клише. По его словам, Альянс не прекращает экспансии на восток Европы и пытается распространить свои подходы и на другие пространства мира.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет готова защищать свое существование с использованием ядерного оружия. Представители дипстейта США вряд ли хотят начала третьей мировой войны, подчеркнул политик. Тем не менее они почему-то уверены в том, "что русские никогда не перейдут определенной черты".

