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На Украине потеряны десятки радиоактивных источников ионизирующего излучения, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов.

"Особую настороженность вызывает <...> доклад секретаря Совета национальной безопасности Украины премьер-министру (Денис. – Прим. ред.) Шмыгалю. В нем сообщается об утрате 68 источников ионизирующего излучения, в том числе высокоактивных, которые находились в Институте метрологии в населенном пункте Липцы Харьковской области", – цитирует начальника войск РИА Новости.

По словам Кириллова, Киев стал одним из главных поставщиков отработавшего ядерного топлива. Организационные, логистические и финансовые вопросы данных поставок контролируются лично главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Кроме того, генерал подчеркнул, что одной из основных целей вторжения украинских боевиков в Курскую область был захват атомной электростанции. Так, согласно докладу украинской Госслужбы по ЧС, в случае аварии на Курской АЭС радиоактивное заражение распространится только на российскую территорию. По информации начальника войск РХБЗ, руководство ВСУ учитывало этот документ при подготовке к операции.

Ранее Минобороны России предоставило слайды из доклада Государственной службы Украины по ЧС по плану захвата Курской АЭС. Отмечается, что для захвата станции планировалось задействовать 20 тысяч военных, 27 танков, 50 единиц бронетехники, 30 единиц ствольной артиллерии и пять установок РСЗО.

В свою очередь, Кириллов также подчеркивал, что Украина способна пойти на провокацию с использованием ядерного топлива. По его словам, целями подобной провокации могут стать дискредитация органов власти, распространение панических настроений среди населения, а также дестабилизация обстановки и противодействие задачам СВО.