В Минобороны РФ допустили возможную провокацию Киева с использованием ядерного топлива

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Украина способна пойти на провокацию с использованием ядерного топлива, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, его слова приводятся в телеграм-канале Минобороны.

"С учетом того, что на Украине используется и хранится ядерное топливо в основном российского производства, киевский режим способен пойти на провокацию, направленную против населения Российской Федерации", – указал Кириллов.

По его словам, целями могут стать дискредитация органов власти, распространение панических настроений среди населения, а также дестабилизация обстановки и противодействие задачам СВО.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Украина может в течение нескольких недель создать собственное ядерное оружие, чтобы использовать его против российской армии. Неназванный украинский чиновник рассказал, что у Киева есть необходимые материал и знания.

Однако позже советник офиса президента Украины Дмитрий Литвин опроверг данную информацию, назвав сообщения "глупостями", вброшенными в информационное пространство.