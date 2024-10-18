В Совфеде заявили, что Киев может применить "грязную бомбу"

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Украина не сможет самостоятельно создать ядерное оружие, однако может использовать "грязную бомбу". Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов, передает ТАСС.

"Что касается самой Украины, то, конечно, ни за две-три недели, ни за два-три года они бомбу как таковую создать не смогут, а так называемую грязную бомбу – конечно, возможности у них есть", – пояснил Чижов.

Под его словам, это возможно, например, с использованием радиоактивных отходов, оставшихся на подконтрольных киевскому режиму атомных объектах.

Ранее СМИ сообщали, что Киев пригрозил за несколько недель создать ядерное оружие. По данным журналистов, неназванный украинский чиновник сообщил, что у Украины есть необходимые материал и знания и если будет отдан приказ, стране "понадобится всего несколько недель, чтобы сделать первую бомбу". По его словам, подобный сценарий возможен, если после окончания конфликта Украину не примут в НАТО, а со стороны России последуют новые угрозы.

Однако вскоре советник офиса президента Украины Дмитрий Литвин опроверг информацию о планах Украины восстановить запасы ядерного оружия. Он назвал эти сообщения "глупостями", вброшенными в информационное пространство.