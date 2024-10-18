Медведев: Россия отреагирует на ядерный шантаж Киева через договор с КНДР

Фото: kremlin.ru

Россия будет реагировать на угрозы безопасности, включая ядерный шантаж со стороны Украины, через договор о партнерстве с Северной Кореей, сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем профиле в соцсети "ВКонтакте".

Так политик отреагировал на заявления Киева о том, что КНДР планирует отправить своих военных в зону СВО на Украине.

Зампред Совбеза напомнил, что Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. По его словам, там есть особая статья об оказании в случае нападения взаимной военной и иной помощи. Медведев посоветовал киевским властям не проверять, как работает эта статья договора.

"Реагировать на возникающие угрозы безопасности, включая вчерашний ядерный шантаж украинского агонизирующего режима, мы будем сугубо в рамках заключенного договора. Об этом следует помнить всем, включая тех, кто пребывает в беспокойном наркотическом сне", – отметил Медведев.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о фактическом включении Северной Кореи в украинский конфликт. Позже СМИ сообщали, что Украина может в течение нескольких недель создать собственное ядерное оружие, чтобы использовать его против российской армии. Однако в Киеве назвали глупостью сообщения о планах страны восстановить запасы подобного оружия.