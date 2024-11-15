Путин назвал условие для договоренностей по Украине

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Владимир Путин в первом с декабря 2022 года телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем указал на деградацию российско-германских отношений по всем направлениям из-за недружественного курса немецких властей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Подчеркнуто, что Россия всегда четко выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики и готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с германской стороны", – сказано в сообщении.



Также Путин и Шольц обменялись мнениями по поводу конфликта на Украине. Так, российский президент напомнил, что украинский конфликт разгорелся в результате постоянной агрессивной политики НАТО, нацеленной на создание на территории Украины "антироссийского плацдарма", который не учитывал интересы России в сфере безопасности и попрании прав русскоязычных жителей.



Однако Путин напомнил, что РФ не отказывалась от переговоров, которые были прерваны украинской стороной, и до сих пор открыта к ним. При этом российский президент подчеркнул, что интересы России в сфере безопасности должны учитываться. Кроме того, глава государства призвал исходить из новых территориальных реалий в достижении договоренностей по данному вопросу и намекнул на необходимость устранения первопричины конфликта.

"Предложения России хорошо известны и изложены, в частности, в июньском выступлении в российском МИД", – сказано в сообщении.



Параллельно с этим лидеры двух стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Путин рассказал Шольцу о принимаемых Россией усилиях по деэскалации конфликта и поиску мирных решений ситуации.



По итогам разговора помощники лидеров пообещали быть на связи, уточнили в Кремле.

Информация в СМИ о готовности Шольца провести телефонный разговор с Путиным впервые за почти два года появилась ранее. Вместе с тем канцлер отметил, что не будет проводить разговор в одностороннем порядке. По его словам, такие переговоры не могут проходить без согласования с немецкими партнерами.

Затем официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Шольц заявил российскому лидеру о необходимости завершить украинский конфликт и призвал его к мирным переговорам.