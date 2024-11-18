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18 ноября, 16:38

Политика

Песков заявил, что Путин и Шольц не обсуждали тему ударов вглубь РФ

Фото: kremlin.ru

Удары дальнобойными ракетами вглубь российской территории не обсуждались во время телефонного разговора Владимира Путина и немецкого канцлера Олафа Шольца, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Также он отметил, что помощники лидеров двух стран, об организации контактов которых договорились Путин и Шольц во время разговора, пока не связывались друг с другом. Однако, по словам Пескова, в скором времени это может произойти из-за "весьма напряженной, сложной" ситуации, которая "требует обмена мнениями".

"Конечно, это весьма оперативно будет организовано. Тем более что президент и канцлер условились, действительно, что по определенному кругу вопросов будет обмен мнениями по линии помощников", – добавил пресс-секретарь президента РФ.

Информация о разрешении действующего главы Белого дома Джо Байдена на применение Киевом ракет ATACMS для ударов вглубь России появилась в СМИ вечером 17 ноября. Утверждалось, что ракеты, вероятно, разрешат применять против военных РФ и КНДР "для защиты ВСУ в Курской области". При этом ранее Белый дом долгое время сохранял запрет по ударам вглубь России из-за страха ответа Москвы, считает The Washington Post.

В свою очередь, представитель кабмина Германии Вольфганг Бюхнер заявил, что Шольц "был проинформирован" о решении Байдена одобрить использование Киевом ракет, в частности в Курской области. Однако, по его словам, одобрение действующим президентом США нанесения ударов ракетами ATACMS вглубь РФ не повлияет на решение канцлера не поставлять ВСУ крылатые ракеты Taurus.

Как, в свою очередь, добавила представитель Минобороны ФРГ Натали Еннинг, все виды оружия, которое передала Германия Украине, не являются дальнобойными.

Между тем глава евродипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД и министры обороны Евросоюза 18–19 ноября будут обсуждать отмену ограничений на удары европейским оружием по России. Он выразил надежду, что в ходе дискуссии все министры достигнут договоренности, и отметил, что изначально поддерживал снятие ограничений на удары вглубь российской территории.

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