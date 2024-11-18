Кабмин Германии: одобрение ударов вглубь РФ не повлияет на решение о поставках Taurus

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Одобрение действующим президентом США Джо Байденом нанесения ударов ракетами ATACMS вглубь РФ не повлияет на решение не поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus. Об этом заявил представитель кабмина Германии Вольфганг Бюхнер, передает ТАСС.

Бюхнер добавил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц "был проинформирован" о решении Байдена одобрить использование Киевом ракет, в частности в Курской области.

"И еще раз: решение канцлера (по поводу Taurus. – Прим. ред.) не изменилось", – сказал Бюхнер.

Как, в свою очередь, добавила представитель Минобороны ФРГ Натали Еннинг, все виды оружия, которое передала Германия Украине, не являются дальнобойными.

Информация о разрешении Байдена на применение Киевом ракет ATACMS для ударов вглубь России появилась в СМИ вечером 17 ноября. Утверждалось, что ракеты, вероятно, разрешат применять против военных РФ и КНДР "для защиты ВСУ в Курской области".

В Пентагоне отказались комментировать данную информацию. При этом ранее Белый дом долгое время сохранял запрет по ударам вглубь России из-за страха ответа Москвы, считает The Washington Post.

Между тем глава евродипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД и министры обороны Евросоюза 18–19 ноября будут обсуждать отмену ограничений на удары европейским оружием по России. Он выразил надежду, что в ходе дискуссии все министры достигнут договоренности, и отметил, что изначально поддерживал снятие ограничений на удары вглубь российской территории.