Меркель: контакты с Путиным нужны для избежания конфликтных ситуаций

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Контакты с Владимиром Путиным были необходимы для того, чтобы избежать ситуацию, которая привела к украинскому конфликту. Об этом в интервью Tagesspiegel заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

В ходе беседы Меркель сама задалась вопросом, как после холодной войны можно было поддерживать отношения "с таким человеком, как Путин, которого некоторые историки называют ревизионистом".

"Пытаясь приобщить его к процветанию", – ответила экс-канцлер на свой же вопрос.

Она подчеркнула, что одним из способов подобного "приобщения" был газопровод "Северный поток". При этом, по ее мнению, данная попытка провалилась, хоть политик и не считает ее ошибкой.

"Потому что я приложила все свои силы, чтобы предотвратить ситуацию, которая сложилась сейчас", – рассказала она, напомнив о переговорах, которые закончились Минскими соглашениями и на время остановили кровопролитие в Донбассе.

В своих мемуарах бывшая глава правительства Германии еще призналась, что прежде всего в Путине ее поражала уверенность в собственной правоте. В книге экс-канцлер вспомнила известную речь российского президента в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности.

Выступление президента РФ было посвящено видению места и роли России в мире с учетом тогдашних реалий и угроз, а также неприемлемости однополярной модели в современной политике. Меркель при этом добавила, что не считала полностью неверными некоторые положения, прозвучавшие в выступлении Путина.