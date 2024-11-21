Меркель в мемуарах рассказала, как Трамп был очарован Путиным в 2017 году

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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах вспомнила, как в 2017 году тогдашний президент США Дональд Трамп был очарован личностью Владимира Путина. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на издание Die Zeit, получившее экземпляр книги.

В одной из глав Меркель расписала, как в середине марта 2017-го Трамп, только вступивший в должность лидера Штатов, подробно расспрашивал ее о главе России. При этом диалог, как подчеркнула политик, происходил на разных уровнях.

"Трамп (говорил. – Прим. ред.) на эмоциональном, я опиралась на факты", – написала Меркель.

Кроме того, она указала, что встреча оставила у нее нехорошее ощущение, что совместная работа во благо общемирового развития с Трампом не сложится.

В своих мемуарах бывшая глава правительства Германии еще призналась, что прежде всего в Путине ее поражала уверенность в собственной правоте. В книге экс-канцлер вспомнила известную речь российского президента в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности.

Выступление президента РФ было посвящено видению места и роли России в мире с учетом тогдашних реалий и угроз, а также неприемлемости однополярной модели в современной политике. Меркель при этом добавила, что не считала полностью неверными некоторые положения, прозвучавшие в выступлении Путина.

