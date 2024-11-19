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Вооруженные силы Германии (Бундесвер) начали проводить информационные беседы для сотрудников немецких компаний, чтобы они могли подготовиться и эффективно действовать в случае возникновения военного противостояния с Россией. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным издания, Бундесвер начал обучать сотрудников коммерческих организаций на основе секретного документа объемом в тысячу страниц, который был одобрен немецкими политиками. Этот документ называется "План оперативных действий в Германии".

Кроме того, газета заявила, что в Торговой палате Гамбурга состоялась как минимум одна встреча, на которой подполковник и руководитель командования федеральной земли Йорн Плишке дал рекомендации представителям компаний.

Для каждой сотни работников было предусмотрено обучение пяти новых водителей грузовых автомобилей. При этом учитывалось, что около 70% специалистов в этой области в Германии – это граждане из Восточной Европы, которые в случае военного конфликта могут покинуть страну.

Представители ВС ФРГ в течение года неоднократно высказывали опасения относительно возможного военного противостояния с Россией в ближайшие пять лет. В частности, об этом говорил министр обороны Борис Писториус.

Ранее стало известно о телефонном разговоре Владимира Путина и Олафа Шольца впервые за долгое время. Во время беседы российский президент указал канцлеру ФРГ на деградацию отношений России и Германии по всем направлениям из-за недружественного курса немецких властей.

Также российский президент напомнил, что украинский конфликт разгорелся в результате постоянной агрессивной политики НАТО, нацеленной на создание на территории Украины "антироссийского плацдарма", который не учитывал интересы России в сфере безопасности и выражал полное пренебрежение правами русскоязычных жителей.

Шольц также отметил, что переговоры с Путиным являются ключевым моментом в процессе донесения позиции Европейского союза по ситуации на Украине до российской стороны.

