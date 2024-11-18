Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал военных обеспечить полную готовность к войне

Фото: ТАСС/EPA/KCNA

Лидер КНДР Ким Чен Ын выступил на слете командиров и политруков батальонов Корейской народной армии и заявил о необходимости полностью подготовиться к войне. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи передает ТАСС.

Четвертый слет командиров и политруков батальонов КНА прошел 14–15 ноября в Пхеньяне, до этого подобное мероприятие состоялось 10 лет назад.

Выступая перед военными, Ким Чен Ын заявил об "угрожающем характере антиреспубликанского военного конфронтационного сумасшествия враждебных сил, включая США и марионеточную Республику Корея, которые создали наиболее напряженную в истории обстановку на Корейском полуострове".

Лидер КНДР подчеркнул, что исходя "из веления революции и сложившейся ситуации", всем вооруженным силам различных инстанций необходимо приложить все усилия к усовершенствованию подготовки к войне.

Ранее сообщалось, что пограничным войскам КНДР передали 250 установок баллистических ракет. Ким Чен Ын обратил внимание на значимость укрепления оборонного комплекса. Все установки выпускались на предприятиях КНДР.

До этого Северная Корея подорвала определенные участки автомобильных дорог со своей стороны границы. Помимо этого, КНДР проводит фортификацию оборонительных сооружений, уточнили в Генштабе республики.