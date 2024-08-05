Пограничные войска КНДР получили 250 новых ракетных установок

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Пограничным войскам КНДР передали 250 установок баллистических ракет. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Центральное телеграфное агентство республики.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын обратил внимание на значимость укрепления оборонного комплекса. Все установки выпускались на предприятиях КНДР.

Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря в ночь на 26 июня. Она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

По мнению южнокорейских военных, этот запуск мог окончиться неудачей. По их данным, ракета пролетела около 250 километров. Военнослужащие также высказали предположение, что КНДР проводила испытание сверхзвуковой ракеты.

