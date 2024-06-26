Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

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КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом со ссылкой на военных Южной Кореи сообщает агентство Yonhap.

Согласно данным агентства, ракета пролетела порядка 250 километров.

В материале отметили, что она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Береговая охрана Японии сообщает, что не получала сведений о повреждении судов в этом районе.

30 мая СМИ также сообщали, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. До этого Северная Корея направила неопознанную ракету в сторону Желтого моря. Жители Окинавы получили рассылку, в которой говорилось о необходимости спрятаться в укрытие.